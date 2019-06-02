«Я была страшная»: «Училкина дочка» Седокова рассказала об унижениях детства

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«Меня никто не любил, все меня сторонились», - призналась Анна.

Недавно певица Анна Седокова стала гостьей нового выпуска нашумевшего YouTube-шоу блоггера Иды Галич «Кто умнее?». Мама троих детей не только продемонстрировала свои знания школьной программы, но и рассказала об унижениях детства. Анна призналась, что школа была для нее адским местом. Несмотря на то, что певица училась достаточно хорошо и даже была отличницей, ее ненавидела вся школа. А все потому, что Седокова была дочерью учительницы. «Я была страшная, я была училкина дочка», - отметила исполнительница. По словам Анны, в школе ее воспринимали как предательницу, которая при первой же возможности сдаст одноклассников маме и ее коллегам. К тому же, школьной любви, как выяснилось, у певицы также не было. Ее сторонились все мальчики, и никто ни разу не приглашал Анну на танец.

Сегодня певица рассказывает об унижениях в школе с улыбкой, однако, вероятно, так было не всегда. Не исключено, что именно успехи в музыкальной карьере, популярность и любовь фанатов помогли певице забыть о неприятном периоде в своей жизни. Вероятно, творчество помогло Анне избавиться от неуверенности в себе и заниженной самооценки. Теперь же артистка регулярно доказывает, что она не только красивая девушка, но и талантливая певица.