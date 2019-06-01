Уже не по девочкам? Лобода не скрывает своих отношений с модельером из Грузии

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После слухов о «романе» с Крапивиной, Лобода слишком сблизилась с Бичоллой Тетридзе.

Певицу, которую подозревают в любовной связи со своим продюсером Нателлой Крапивиной, всё чаще замечают в обществе грузинского мачо. Модельер из Тбилиси широко известен в индустрии моды под псевдонимом Бичолла, у него около двух миллионов подписчиков в Instagram. Именно в этой соцсети стало появляться множество совместных фото Тетридзе и Лободы.

На представленных снимках трудно не заметить чувственную связь между медийными персонами. Так, на одном из фото на фоне викторианского портрета Бичолла нежно держит Светлану за руку, на снимке в ночном клубе пара нежно обнимается, улыбаясь в объектив. На фото, где присутствуют и Бичолла и Крапивина, явственно видно напряжённое выражение лица Лободы, оказавшейся как раз между героями предполагаемых романов. В подписи к фото говорится «Любовь это...»

Впрочем, реального подтверждения многочисленным слухам и сплетням пока нет. Сама певица ведёт насыщенную творческую жизнь, которую совмещает с недавним материнством. И здесь вокруг загадочной личности предполагаемого отца нового ребёнка Светланы роится множество домыслов: от кандидата на эту роль вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна до версий об искусственном оплодотворении.