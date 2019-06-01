Мама, найдись? Лазарев отчаянно пытается найти жену ради сына

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Певец рискует остаться отцом-одиночкой из-за подозрений в нетрадиционной ориентации.

Популярный певец Сергей Лазарев, несмотря на открытость перед своими поклонниками, бережно охраняет сына от чрезмерного внимания публики. О том, что у яркого представителя шоу-бизнеса родился сын стало известно в конце 2016 года, когда мальчику было уже два года. Известно, что мальчика родила суррогатная мать. Сергей признался, что изначально не хотел рассекречивать наличие ребенка, и если бы не пытливые журналисты, то никто бы про него и не узнал. Долгое время Лазарев скрывал лицо Никиты, публикуя его фотографии, но впоследствии решил показать интернет-пользователям малыша.

Сейчас Сергей все чаще показывает сына в своем Instagram, выкладывая совместные фотографии и видеоролики. Не исключено, что показывая общественности милые кадры, Лазарев отчаянно пытается найти жену ради сына, ведь каждый ребенок нуждается в материнском внимании. Поэтому, в каждом совместном снимке может быть посыл «мама, найдись».

Поиски возлюбленной могут осложнятся обилием слухов вокруг известного исполнителя. Ему много раз приписывали романы с различными знаменитостями, последней из которых стала Ани Лорак. Слухи подогревались рассказами Сергея, что их с Каролиной связывают очень теплые отношения. Также Лазарева подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации. Он много раз был замечен в компании с мужчинами, не только в походах по магазинам и прогулкам, но и на отдыхе. Такого рода слухи Сергей никак не комментирует.