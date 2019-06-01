«Драконорождённый» спасёт. Гузеева унизила подпитого Монгола ради рейтингов «Давай поженимся»

Сегодня, 14:01

Маргинальные участники и фриковые «выходки», вероятно, должны привлечь новую аудиторию.

Как известно, на днях в эфир Первого канала вышел скандальный выпуск шоу «Давай поженимся» с участием маргиналов. Звездой программы стал популярный блогер Олег Монгол. К слову, герой славится в сети регулярными пьянками и неоднозначными «выходками» со своими друзьями Иришкой «Чики-пики» и «Безумным» Пашей. Стоит отметить, выпуск вызвал особый резонанс в обществе и буквально за сутки фрагменты шоу «разлетелись» на десятки «мемов».

Поводом стала неоднозначная реакция Ларисы Гузеевой на фриковых героев. На протяжении всего выпуска главная сваха страны откровенно унижала подпитого Монгола ради рейтингов. Чего только стоит фраза Гузеевой: «Состояние Монгол», когда ведущая иронично высмеяла опухшее от алкоголя лицо блогера. Более того, во время танцев Олега Лариса и вовсе перекрестилась от жениха. Очевидно, фрикового участника пригласили на проект в надежде, что «Драконорождённый», как себя именует Олег, спасёт шоу на грани закрытия. И план явно сработал «на ура», ведь просмотры шоу на YouTube уже выросли, как минимум, в полтора раза.