Невеста раскормила - Корчевникову помогла располнеть заботливая девушка

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«Всегда любил пухленьких девушек», - этой фразой ведущий мог намекнуть на успех в личной жизни.

В последнее время многих поклонников волнует состояние здоровья Бориса Корчевникова. Фанаты заметили, что ведущий программы «Судьба человека» резко набрал в весе и даже обзавелся двойным подбородком. Некоторые зрители всерьез начали переживать за ведущего, решив, что изменения во внешности Корчевникова связаны с болезнью – удаленная несколько лет назад доброкачественная опухоль, возможно, снова дала о себе знать.

Однако, вполне вероятно, все далеко не так, как думают фанаты. Некогда сама Корчевников признался, что он полностью победил рак мозга. Не исключено, что располнеть телеведущему помогла заботливая девушка, которую он тщательно скрывает от общественности. На этот может указывать тот факт, что Борис в нескольких выпусках передачи признался, что любит полных девушек. Подобное заявление прозвучало в ходе эфира с Екатериной Порубель. «Всегда почему-то любил пухленьких и полненьких девушек», - признался ведущий актеру Борису Хвошнянскому, который стал гостем недавнего выпуска.

Возможно, у ведущего наконец-то наладилась личная жизнь? Если невеста действительно «пухленькая», то, вероятно, она любит хорошо покушать, а Борис, видимо, решил не отставать от возлюбленной. Или же девушка просто напросто раскормила Корчевникова. Как говорится, поправился, живя с хорошей и заботливой хозяйкой. К слову, еще в 2017 году нумеролог Клара Кузденбаева заявила, что Корчевников женится и станет папой в 37 лет. Интересно, что уже в июле телеведущий будет отмечать 37-летие. Если экстрасенс права, то, вероятно, Борис действительно наладил личную жизнь и вскоре станет не только мужем, но и папой.