«У вас детектор врет»: Цымбалюк-Романовская отказалась отвечать на вопрос о сексе с Русских

Сегодня, 10:12

Пианистка прошла проверку на полиграфе. Оказалось, что она не только знакома с Антоном Русских, но и уединялась с ним в «нумерах».

Виталину Цымбалюк-Романовскую обвинили в измене ее нынешнему возлюбленному Прохору Шаляпину. Об этом рассказал в телепрограмме «На самом деле» предприниматель Антон Русских, который, по его же словам, явился любовником киевской пианистки.

Русских заявил, что дал «взятку» Шаляпину в размере 10 миллионов рублей и подарил дорогостоящий автомобиль, чтобы артист навсегда забыл о девушке. После того, как покупка Виталины не увенчалась успехом, бизнесмен решил искалечить певца.

В ходе программы, Прохор Шаляпин пытался защитить честь возлюбленной. Он назвал слова Русских бредом, утверждая, что никаких денег не брал. Артист сообщил, что бизнесмен был замечен в преследовании Виталины.

Когда дело дошло до проверки Цымбалюк-Романовской и Антона Русский на детекторе лжи, открылась вся правда. Выяснилось, что у пианистки и Русских не было секса. Хотя Виталина чего-то явно боялась, так как попыталась скрыть факт знакомства с предпринимателем. На вопрос об интиме девушка отвечать отказалась: «У вас детектор врет, я не буду отвечать на такие глупости».

После разоблачения лжи Антона Русских, ведущий Дмитрий Шепелев выгнал мужчину из студии.