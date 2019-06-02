«Чужой» против Малышевой. Организм телеведущей начал отторгать инъекции ботулотоксина

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Об этом свидетельствует опухшее и расплывшееся лицо Елены на последних видео.

Елена Малышева в свои 58 лет выглядит довольно молодо. Хоть и официально телеведущая не заявляла о своих операциях, сравнив фото можно четко увидеть – лицо женщины потерпело конкретные изменения.

Если на телеэкранах присутствуют профессиональные гримеры и правильно расставленный свет, то на обычных видео в Instagram Малышева не может так тщательно скрывать свои изменения лица. На последних кадрах из блога врача можно заметить, что ее внешний вид терпит значительные изменения. Ее лицо на данный момент можно сравнить только с кинокартиной «Чужой против хищника».

Опухшее и расплывшееся лицо телеведущей указывает на то, что ее организм начал отторгать инъекции ботулотоксина. Именно этот препарат, по мнению фолловеров, Малышева использует на постоянной основе. Это лекарственное средство способно предотвращать морщины, чем, судя по всему, долгое время и пользовалась Елена.

Малышева как доктор наук должна была знать о негативных последствиях данной процедуры. Из-за неправильной дозировки происходит полное нарушение мимики или эффект маски. Судя по всему, именно это и случилось со знаменитой телеведущей.