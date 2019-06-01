Спродюсирует Микеллу? Алсу скрывает роман с женатым Игорем Крутым

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Так считают фанаты, уверяя, что певицу и продюсера связывают не только деловые отношения, но и интимные.

Недавно прошёл финал музыкального конкурса «детская новая волна-2019», на которой спела скандальная победительница «Голос. Дети» Микелла Абрамова — дочь Алсу. Известно, что продюсер Игорь Крутой состоит в близких отношениях с певицей.

Фанаты задаются вопросом, почему он пригласил Микеллу на выступление, а не других финалистов «Голоса». Пользователи решили, что это связанно с дружбой Алсу, которая явно напоминает нечто большее. Алсу скрывает роман с женатым Игорем Крутым — решили подписчики. Так же стоит отметить, что певица и продюсер часто появляются вместе на светских мероприятиях.

У Игоря есть две дочери от нынешнего брака, который состоялся в 1995 году. Жена Крутого живёт в Америке с младшей дочерью, продюсер часто покидает дом из-за работы. После скандала из-за накрутки голосов в пользу победы Микеллы на «Голос. Дети» он вступился в поддержку дочери Алсу, заявляя о явном таланте победительницы.

Если мысли фанатов оправданы, то нельзя отрицать, что Алсу могла начать роман с Игорем ради дочери, будущее которой стоит под вопросом из-за очерняющего её имя финала песенного конкурса. Известный продюсер может спродюсировать Микеллу, продвинув её на сцене.