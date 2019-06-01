Эрнст уже выехал? Малахов создал петицию по закрытию «Пусть говорят»

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Так считают фанаты, учитывая скандальный уход Малахова с «Первого канала», мгновенную замену телеведущего Борисовым, а также возможность устранения главного конкурента собственной телепередачи.

Для всех стала шоком новость о том, что Андрей Малахов уходит с «Первого канала». Вокруг события мгновенно подняли скандал, в эпицентре которого оказался сам телеведущий. И вот сейчас, когда шумиха постепенно утихла, поднялась новая волна обсуждения, которая направлена на «Первый канал».

Оказывается, несколько недель назад в сети появилась петиция, направленная на закрытие телепередачи «Пусть говорят».

Не удивительно, что многие подумали о том, что это Малахов создал прошение о закрытии «Пусть говорят». Ведь его чуть ли не с позором отправили «на вольные хлеба».

Более 25 лет Малахов потратил на этот телепроект. Можно даже сказать, что это «детище» Андрея. Несмотря на то, что многие считают, что он «выехал» только на скандальных событиях, которые сам и придумывал, Андрею стоит отдать должное в ведении телепередачи.

Учитывая тот факт, что телеведущему практически моментально нашли замену в лице его теперь уже бывшего «хорошего» знакомого – Дмитрия Борисова, невольно задумываешься о том, что у телеведущего были все шансы на создание подобной петиции.

Поговаривают о том, что Малахов насколько затаил злобу на руководство «Первого канала», да и на самого Борисова, что категорически отказывается смотреть «Пусть говорят», а также всячески пересекаться с Дмитрием. Телеведущий даже перестал посещать свой любимый тренажерный зал, потому что его частенько посещает главный конкурент.

Фолловеры считают, что если это действительно дело рук Малахова, то Эрнст лично свяжется с Андреем, чтобы решить все разногласия. Но вряд ли мужчина принесет извинения бывшему сотруднику, которые полагаются ему по праву.