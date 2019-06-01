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38-летняя телеведущая Катя Гордон вмешалась в скандал между Ольгой Бузовой и дизайнерами. В своем микроблоге Гордон поддержала ведущую «Дома-2», обратившись к Ольге: «какие-то упыри, сплетничают за твоей спиной».

В кругах шоу-бизнеса разгорелся новый скандал после выхода провокационного шоу Ксении Собчак. В нем ведущая затронула тему люкса и того, кто его достоин. В ходе передачи упомянули и Ольгу Бузову. По сведениям Собчак, некоторые дизайнеры не рады, что скандальная звезда носит их одежду.

Конфликт со сплетнями в среде дизайнеров прокомментировала Катя Гордон. Этому вопросу она посвятила длинный монолог в своем аккаунте Инстаграма, в котором осудила девушек, которые считают себя элитой.

Отдельный блок Городн отвела инциденту с Ольгой Бузовой. Телеведущая отметила несправедливость ситуации. По ее мнению, ведущая «Дома-2» сама заработала на достойную люксовую одежду и имеет полное право ее носить.

«Какие - то упыри, сплетничают за твоей спиной», - написала Гордон, обращаясь к Бузовой, намекая тем самым на необоснованность комментариев дизайнеров по поводу того, кто носит их одежду. Помимо этого Гордон призвала отказаться носить дизайнерскую одежду, создатели которой ведут себя двулично.

Мнение Кати Гордон поддержали многие ее подписчики, написав, что Бузова по праву носит дорогую одежду, так как собственным трудом на нее заработала: «Оля вообще крутая в Химках концерты даёт. Наша девчуля!»; «Вангую! Бузова Оля, создаёшь мировой бренд -Buzova- и «содержанкам» придётся отдавать «дань» моде!) Это зависть, полный внутренний психо-зашквар, чтобы так рассуждать с их стороны! Баленсиагу не покупала и покупать не стану! Оле и Кате - респект!».