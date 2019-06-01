Пошел по бабам после Жанны. Шепелева заподозрили в романе с бывшей коллегой

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Вероятно, Екатерина Тулупова больше не интересует телеведущего. Шепелев никак не может определиться с новой спутницей в романтических отношениях. Его предпочтения в женщинах меняются с невероятной скоростью.

Бывший муж Жанны Фриске с прошлого года встречается, и возможно, даже живет, с дизайнером Екатериной Тулуповой. Общественность делала предположение о том, что пара решит завести совместного ребенка.

К удивлению, недавно прошел слух, что ведущий программы «На самом деле» неожиданно решил променять дизайнера на бывшую коллегу. Шепелева подозревают в романе с радиоведущей Василисой Фроловой.

Подозрения, что актер пошлел по бабам, возникли после корпоратива, на который Шепелев и Фролова были приглашены в качестве ведущих. На протяжении всего вечера Дмитрий и Василиса были поглощены друг другом. Они предались воспоминаниям и делились с публикой воспоминаниями о совместной работе. Новоиспеченная парочка поделилась с участниками девишника историей о том, как им пришлось выходить на сцену обнаженными.

Также шоумен рассказал, что они с Фроловой успели обсудить перед выходом на сцену совместные планы на будущее. «Встретились, обнялись, подумали... не завести ли нам детей», - пошутил шоумен. Хотя была ли это действительно шутка, остается загадкой.