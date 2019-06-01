Всю пенсию заберет? Малышева заставляет стариков отдавать последние деньги

Сегодня, 03:46

На это указывает жесткая агитация и «провокация» телеведущей стариков к похудению посредством ее диеты за 19900 рублей.

Елена Малышева известна зрителю как ведущая программы «Жить здорово!» на «Первом канале». Многие знают, что женщина также занимается бизнесом – она имеет несколько частных медицинских клиник и активно пропагандирует свою экспресс-диету.

В этой диете заинтересованы люди с избыточным весом. Малышева предлагает россиянам приобретать спец. курс еды от 14 тыс. рублей в зависимости от выбранной категории. Так как основная аудитория Малышевой – пенсионеры, значит именно они склонны покупать «диету» у знаменитого врача. Неужели телеведущая такая циничная, что всю пенсию у стариков отберет?

Стоит сказать, что Елена массово агитирует Россиян приобретать свою продукцию. Меню ее «специализированной» диеты не сильно отличается от обычного правильного питания, а преподносится как нечто «гарантированно» способное помочь в борьбе с лишним весом. Не удивительно, что основная аудитория Елены – это пенсионеры. Люди в возрасте более склонны верить тому, что вещают с телевизоров. Тем более, если это «Первый канал» и знаменитый доктор России. Вероятнее всего, Малышева заставляет стариков отдавать последние деньги ради своей «хваленой» диеты.

Это не удивительно, ведь каждой женщине хочется быть красивой и здоровой, особенно если так сейчас твердят с каждого телеканала. Но почему из-за этого должны страдать старики? Судя по рекламе Малышевой, в ее программах принимают участие только лишь пенсионеры, готовые доверчиво отдавать «врачу из телевизора» свои последние «копейки».