«Я идеальная жена»: Бузова случайно «спалила» свое семейное положение

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Тайно вышла замуж и не желает афишировать своего избранника? Ольга ясно дала понять, что у неё есть мужчина.

Известная телеведущая Ольга Бузова самостоятельно добилась огромных вершин в своей карьере, но вот в личной жизни девушке часто не везет. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, артистке так и не удалось встретить хорошего мужчину. Однако из последних новостей в ее микроблоге выяснилось, что Ольга уже обрела свое счастье.

На своей страничке в социальной сети Instagram в разделе Stories исполнительница постоянно делится со своими поклонниками моментами из своей жизни. В этот раз она поделилась тем, как собирает вещи на вылет обратно в Москву, но видимо, не заметила, как проговорилась о самом сокровенном.

«Я идеальная жена. Все в дом привожу, все домой везу. Нычки мои», - говорит Ольга.

Таким образом, Бузова случайно «спалила» свое семейное положение. Из ролика предельно ясно, что у певицы имеется возлюбленный, которому она приходится уже женой, а не девушкой. Теперь ей точно не придется пить игристый напиток в гордом одиночестве.

Кроме того, не только по словам Бузовой можно с уверенностью сказать, что у певицы все же есть жених. Роскошные букеты от неизвестных поклонников, широкая и счастливая улыбка, а глаза ее просто сияют и светятся, - от Ольги буквально веет любовью. Также и многие не раз замечали Бузову в ресторане в компании неизвестного мужчины, с которым она мило общалась, флиртовала и любезничала.

Из этого следут предположить, что цветы, поздний приход домой, улыбку и искорку в глазах артистке дают не друзья, фанаты, работа, а тот самый избранник.

В интервью с Собчак телеведущая признавалась, что больше не будет выставлять на большую аудиторию свою личную жизнь. Похоже, что Ольга вышла замуж тайно, но как же о таком событии промолчать? Вот и пытается всеми способами намекнуть на то, что все наладилось.

Правда, пока она не афиширует того, кем же приходится ее возлюбленный, но, как многие считают, о таком событии Бузова не сможет долго молчать и в ближайшее время выведет супруга в свет.