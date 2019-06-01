«Матросская тишина»: Бородина и Кадони снова «загнобили» Черно

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Мерзость, отвращение и стыд возникают у фанатов, глядя на унижение бедной Саши.

Участвуя в новых съёмках на программе «Спаси свою любовь» от проекта «Дом-2» Ксения вновь обратила на Черно особое внимание. Бородина не устояла и снова «загнобила» Александру за её внешний вид, а под конец к этому подключился и Влад Кадони.

«Вы посмотрите на это! Это какая-то матросская тишина. Теперь я буду каждый день показывать твои луки», - сказала Ксения на своих историях в instagram. Александра стояла прямо перед ней в своём платье и было заметно, что Черно не очень приятно было слышать такие слова от своей коллеги-подруги.

Многим известно, что Черно — дама с пышными формами. Очень мало можно найти модных и стильных вещей таких размеров, однако самой Саше нравится её стиль. Бородина известна зрителям своими выходками и острым языком, которые она постоянно демонстрирует на съёмках по отношению к другим участникам.

Это уже не первый раз, когда Бородина оскорбляет Сашу за её внешний вид. В прошлый раз она также не обошла стороной её платье, назвав мусорным мешком на тыкве. Сейчас Ксению поддержал её соведущий Влад, который скачал, что Черно выглядит как судья на футбольном матче.

Единственное, за что Сашу похвалила Ксения, это вертикальные полосы на платье, которые не прибавляют ей объёма. Нельзя отрицать, что Черно обижается на Бородину за её слова, ведь в сети она часто встречает критику от хейтеров, которые заставляют девушку впадать в депрессию.