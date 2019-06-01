Изводит «шмыганьем»? Асмус намекнула на «сопливую» привычку Харламова

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Невыносимые манеры Гарика, видимо, отталкивают не только фанатов Comedy Club.

Откровенными фактами о себе Кристина Асмус, жена Гарика Харламова, решила стать ближе к подписчикам, приоткрывая занавес своих личных страхов и переживаний. Как сказала сама Кристина, это уже был 10 пост на тему фактов о её жизни и характере. В общей сумме звёздная жена Гарика рассказала 100 фактов о себе, некоторые из которых, вероятно, не ожидал увидеть в списке сам юморист.

В последней публикации Асмус, очевидно, намекнула на «сопливую» привычку своего мужа, которая так изводит актрису. Действительно, пост содержал в себе не только сведения о привычках звезды, но и о её отношению, например, к жёсткому обращению с морскими обитателями, или окружающей среде. Шокирующим фактом для Гарика, очевидно, стал злосчастный пятый, который выставил Гарика уж не в очень-то хорошем свете. Судя по всему, Харламов изводит Асмус «шмыганьем».

Мне не очень приятно, когда люди (имея возможность) не высмаркиваются, а постоянно шмыгают носом полным соплей, — отметила Кристина у себя в профиле.

Конечно, звезда много времени проводит в окружении мужа, человека, который должен поддерживать и направлять свою вторую половинку, а не расстраивать «шмыганьем» соплей. Однако, очевидно, что жена решила не позорить супруга, чтобы не обличать его среди фанатов ещё больше.