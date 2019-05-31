Не может забыть? Басков продолжает «сохнуть» по Лопыревой

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Певец «следит» за бывшей в соцсетях и «лайкает» почти все ее фото.

Совсем недавно из Instagram модели Виктории Лопыревой стало известно, что она прилетела в Москву. В своем профиле она опубликовала фотографии и видеоролики, сделанные в центре столицы. За время пребывания в Москве Лопырева успела не только пройтись по столичным улочкам, но и сделать яркие снимки для соцсетей.

Стоит отметить, что Николай Басков — бывший возлюбленный известной модели, пристально наблюдает за профилем Виктории и «лайкает» ее снимки. Вероятно, певец не может забыть чувственный роман и поэтому продолжает «сохнуть» по Лопыревой, но налаживать личный контакт и снова строить отношения «натуральный блондин» не считает нужным.

На сколько Виктория задержится в столице — не известно. Она рассказала, что ей приходится путешествовать не только из-за работы, но и потому, что она не переносит холод. В начале февраля в одной из элитных клиник США она родила первенца, которого назвала Марк Лионель. Ходили слухи, что отцом первого ребенка Виктории является Басков, но Николай отрицал подобные новости. Позднее стало известно, что отцом первенца Лопыревой стал бизнесмен Игорь Булатов, бывший вице-президент группы компаний «Ташир» и председатель правления холдинга «Каскад».