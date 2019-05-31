«Филипп хотел на мне жениться» — Успенская раскрыла подробности отношений с Киркоровым

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Певица отказалась от романа с поп-королём не из-за мужа, а из-за плотного гастрольного графика.

Любовь Успенская стала главной героиней 44-го выпуска передачи «Ходят слухи», в котором раскрыла много ранее неизвестных подробностей своей личной жизни. Оказалось, что помимо четырёх зарегистрированных браков у звезды было огромное количество неофициальных романов. Среди них — отношения с Филиппом Киркоровым.

Сначала Любовь немного слукавила, сказав, что «отшила» короля поп-сцены, так как «другому отдана и буду век ему верна» (женщина говорила о своём четвёртом супруге Александре Плаксиным). Но уже через несколько минут Успенская «раскололась»: «Филипп хотел на мне жениться» — проскользнула правда у звезды. Как оказалось, преградой для семьи стал вовсе не муж, а насыщенный гастрольный график. Знаменитость просто не устраивало, что влюблённые будут видеться только на совместных концертах. И Филипп, и Любовь предпочли крепкие «отношения» со сценой.

Несколько лет спустя Киркоров публично заявил, что обиделся на артистку. Официальной причиной была её попытка составить ему конкуренцию в бизнесе, но, видимо, и прошлый несостоявшийся роман тоже сыграл свою роль.