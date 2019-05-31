Новая мачеха для Платона? Шепелев захотел детей от известной радиоведущей

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Дмитрий публично объявил о своем нескромном желании стать отцом во второй раз.

Популярный 36-летний российский ведущий программы «На самом деле» Дмитрий Шепелев работает не только на Первом канале. В свободное время он также подрабатывает ведущим на частных вечеринках и мероприятиях. Так, во время девичника Дмитрий работал на сцене вместе со своей давней знакомой известной в Украине радиоведущей Василисой Фроловой. Их связывает не только работа, но и крепкая дружба. Однако не исключено, что теплые дружеские чувства со временем могли перерасти в нечто более романтическое. А теперь ещё и сам Шепелев подогревает подобные слухи, когда публично со сцены заявил, что захотел детей от Василисы.

Как потом выяснилось, это Дмитрий так пошутил. Хотя не исключено, что в данном изречении была лишь доля шутки. Сама Фролова никак не отреагировала на это и только вспомнила интересный случай, когда много лет назад она с Шепелевым вела эфир в обнаженном внешнем виде. Так неужели между Василисой и Дмитрием возник роман и у маленького Платона появится новая мачеха? Пока не известно, это покажет лишь время.