«Лысого не кормите?» – Фанаты не узнали Игоря Крутого из-за сильного истощения

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Видимо, после клипа с Егором Кридом продюсер резко сбросил в весе.

Известный певец, недавно выпустивший клип на песню «Караоке», Николай Басков, видимо, не постеснялся опубликовать в Instagram явно неудачную фотографию, на которой сразу заметны всё «проблемы» звёздного трио исполнителей.

«Наше Творческое трио: великий, обеспеченный и обаятельный…на отдыхе», – отметил Николай прямо с Монте-Карло, обзывая так Льва Лещенко, Игоря Крутого и себя.

Как ни странно, многие фанаты не узнали «обеспеченного» продюсера из-за сильного истощения. Обращая внимания на ноги всего трио, которые, видимо, знаменитости намеренно «выделили» на фото, большинство фанатов сравнило, что у Игоря объём ноги как у ребёнка, в то время как у Баскова они саамы массивные.

Может быть, по объёму лица не сильно заметно, однако конституция тела выдает худобу продюсера, которая через чур сильно проявилась после съёмок клипа с Кридом. Вероятно, сам Егор и жёсткий темп работы с лейблом «измотал» уже не молодого продюсера.

Фанаты даже с некоторой иронией спросили: «Лысого не кормите?» – намекая на ужасную худобу Игоря.