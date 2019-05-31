Россияне выругали Сергея Безрукова за «показную» благотворительность

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По мнению поклонников, Сергей преувеличивает свой вклад для помощи людям.

Популярный артист и режиссер Сергей Безруков и его супруга Анна Безрукова (Матисон) приняли решение стать послами российского негосударственного благотворительного фонда «Измени одну жизнь», чтобы помогать детям-сиротам обрести свою семью, которая сможет вырастить их в любви и радости. Об этом сообщил Сергей в своем профиле Instagram. Он рассказал, что совсем недавно с его помощью девочка с непростой историей смогла найти свой новый дом, где ее приняли с большим удовольствием. «Я разместил во всех своих соцсетях видео девочки с очень сложной историей, с просьбой откликнуться и удочерить ее. Ситуация была действительно сложная. И это было счастье, когда мы узнали, что девочка очень быстро нашла семью!», — поделился с подписчиками Безруков. Сергей и Анна воспитывают двух маленьких детей, поэтому и не могут равнодушно смотреть на сирот из домов ребенка, интернатов и детских домов, в которых дети всего лишь мечтают обрести близких и родных людей.

«Мы очень рады, что Анна и Сергей Безруковы присоединились к фонду „Измени одну жизнь“, — говорит директор фонда „Измени одну жизнь“ Яна Леонова. — Мы счастливы были узнать, что Анна подписана на ежемесячные пожертвования фонду практически с момента его основания»

Однако, интернет-пользователи посчитали, что вклад Сергея в фонд для помощи людям не так уж и велик и выругали за «показную» благотворительность. Подписчики отметили, что очень много россиян, занимающихся филантропией, но не все выставляют это на публику. Основная часть помогающих предпочитает просто помогать, а не рассказывать об этом в социальных сетях.