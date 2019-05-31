Ивлеева беременна? Элджей готовится стать отцом

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Телеведущая с помощью робота могла намекнуть на свое «интересное» положение.

Накануне Анастасия Ивлеева похвасталась в Instagram своим необычным «питомцем». Вместо кошки знаменитость решила завести говорящего мини-робота. Интересно, что телеведущая приучила робота к тому, чтобы он называл ее мамой. В одном из видео Ивлеева продемонстрировала речевые умения своего «питомца», который на английском языке произносит слово «мама». Неужели Настя беременна? Не исключено, что таким образом телеведущая намекнула фанатам на свое «интересное» положение.

Если предположения верны, то вскоре Элджей станет папой. Судя по всему, парочка и не собиралась разлучаться, как предполагали многие поклонники. Помолвочное кольцо на безымянном пальце телеведущей фанаты заметили уже давно. Не исключено, что именно беременность Насти, которую она пока тщательно скрывает от общественности, и стала причиной поспешного бракосочетания.

Судя по всему, слухи об изменах Элджея оказались неправдивыми. Скрытность пары толкнула поклонников на различные домыслы — поговаривали, что Настя попросту бросила Элджея из-за его неверности. Однако, выходит, никаких измен в отношениях ведущей и рэпера не было, а теперь Элджей готовится стать отцом. Или же Ивлеева простила жениха, дав ему еще один шанс, не желая растить ребенка в одиночестве.