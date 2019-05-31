Наняла суррогатную мать? Решетова отказалась рожать для Тимати из-за страха испортить фигуру

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«Из пробирки под копирку», или как невеста рэпера в очередной раз взяла пример с Ким Кардашьян

Вот уже несколько месяцев как по Сети распространяется информация о беременности Анастасии Решетовой. Главное доказательство «интересного положения» - это то, что девушка перестала публиковать свежие фотографии. А ведь ещё год назад звезда заявляла, что, будучи беременной, она не будет показывать свой округлившийся живот вплоть до самых родов.

Но есть повод подозревать, что Решетова оказалась намного хитрее, чем предполагали её подписчики. Ещё в прошлом году фанаты обнаружили её невероятное стремление подражать Ким Кардашьян, копируя её образы.

Исходя их последних событий, создается впечатление, что она захотела и в вопросе беременности воспользоваться «советом» кумира и отказалась сама рожать для Тимати из-за страха испортить фигуру, наняв суррогатную мать. Таким образом, она убивает сразу двух зайцев: и будто бы доказывает, что вынашивала сама (ведь сдержала обещание не публиковать себя беременную), и сохраняет шикарную фигуру, уже будучи матерью.

В сеть также попало видео, на котором поклонник запечатлел, как Тимати не хочет с ним общаться и ведёт себя неподобающе для народной звезды. Как вариант, рэпер так себя повёл, желая скрыть псевдобеременность невесты и нервничая по этому поводу.