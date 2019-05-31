Сказала «да»? Настя Ивлеева и Элджей отправились в медовый месяц

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Несмотря на череду слухов о расставании, пара, вероятно, сыграла тайную свадьбу.

Личная жизнь Анастасии Ивлеевой и рэпера Элджея покрыта тайнами и загадками. И если изначально пара и вовсе не афишировала свои отношения, то сейчас Настя и Лёша не прочь подразнить фанатов провокационными новостями. Так, в сторис блогерша опубликовала видео, где в компании возлюбленного отправляется на посадку самолёта в аэропорту. Примечательной стала подпись ролика: «Медовый месяц» и влюблённые смайлы.

Очевидно, Настя Ивлеева и Элджей отправились в свадебное путешествие. Вот только возникает вопрос, когда пара успела сыграть свадьбу? Внимательные фанаты ещё несколько месяцев назад заметили на безымянном пальце блогерши внушительное помолвочное кольцо. И если раньше украшение считали презентом к 8 марта, то сейчас стало ясно, что Узенюк сделал предложение Ивлеевой и, судя по всему, девушка сказала «Да». Как бы там не было, а пара вместе уже более года и возлюбленные даже нашли общий язык с родителями друг друга, очевидно, свадьба стала бы логическим продолжением серьёзных отношений.