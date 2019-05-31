«Пригрел» 6 миллионов? Алдонин ради выгоды мог забрать себе дочь Началовой

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12-летняя Вера получит огромные деньги как наследство от матери.

В начале года многих потрясла новость о смерти известной певицы Юлии Началовой. Это была большая трагедия еще и потому, что у нее осталась дочь-подросток Вера. После похорон девочка стала жить с бабушкой и дедушкой. Тем не менее, накануне в СМИ появилась информация, что ее к себе забрал первый муж покойной знаменитости Евгений Алдонин.

Журналисты связались с ним, чтобы узнать, так ли это на самом деле, на что получили положительный ответ. «Сейчас самое главное для меня – душевное спокойствие Веры. Чтобы она была окружена заботой и любовью родных и близких», - заявил футболист.

Тем не менее, есть вероятность, что он мог забрать себе дочь Началовой вовсе не из благих побуждений, а ради выгоды. Не секрет, что из наследства у Началовой оставалась часть квартиры общей площадью в 167 кв. метров. Половину от нее когда-то за 20 миллионов рублей выкупил бывший сожитель Александр Фролов. Выходит, что еще по крайней мере столько же должны разделить между собой Вера и родители певицы.

Печально, если Алдонин забрал к себе дочь, лишь чтобы «пригреть» 6 миллионов рублей. Тем не менее, возможно, в нем и правда проснулись отцовский чувства, после чего он решил, что даст возможность дочери вырасти в полной семье.