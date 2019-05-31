Галкин – «мальчик для битья»? Кузьмин раскрыл «плохой» характер Пугачевой

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Примадонна «подавляла» мужчин своим характером, но Максима это совсем не смутило.

Популярный композитор и певец Владимир Кузьмин отмечает сегодня, 31 мая, свой 64-й день рождения. Конечно же, в «праздничном» интервью артиста не обошлось без воспоминаний о Пугачевой. Кузьмин раскрыл «плохие» черты характера Примадонны. Оказалось, Алла Борисовна не могла делить славу со своими мужчинами. Судя по всему, певица нашла своего идеального спутника в лице Галкина. Но не оказался ли он «мальчиком для битья», который стерпел характер властной супруги?

Как рассказывал сам Кузьмин, их роман вспыхнул в конце 80-х, на пике популярности звёздной пары. По словам Кузьмина, отношения развивались стремительно и ярко. К тому же, поклонники приняли их союз: он быстро обрел славу, как певец и композитор, а его избранница получила великолепного песенного автора.

Однако жёсткий характер Примадонны вскоре поставил точку в их отношениях. Свободолюбивый певец просто не мог выносить всевозможные ограничения и правила, которые бытовали в окружении Пугачёвой. Кузьмин признался, что давление со стороны певицы привело к тому, что каждый пошёл по своему отдельному творческому и жизненному пути.

Владимир Кузьмин выбрал рок-музыку и личную свободу, а Примадонна сегодня счастлива в семейном союзе с Максимом Галкиным, который младше её на 27 лет. Последнего, похоже, не волнует деспотичный характер своей избранницы.

И о его реакции на проникновенное поздравление Кузьмина можно только догадываться. Но скорее всего, верно то, что Галкин, который всё реже гастролирует с концертами, всё больше времени посвящает воспитанию двоих детей звёздной пары и домашним заботам. И роль «мальчика для битья» его, судя по всему, совершенно не беспокоит.