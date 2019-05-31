Курению — бой! Ургант нашел метод спасения россиян от вредной привычки

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«Страшные картинки на пачках — бесполезны», — считает ведущий.

Помимо того, что ведущий программы «Вечерний Ургант» на «Первом» регулярно ограждает россиян от скуки своим искрометным юмором, он также нашел новый метод спасения россиян от курения.

Как рассказал Иван в эфире одного из выпусков шоу, его поразила информация о том, что Россия в 2018 году заняла первое место в мире по числу выкуренных в сутки сигарет на одного человека. В шуточной форме Иван согласился, что поводов потянуться к табаку у сограждан не мало: футбол, развод Соколовского и Дакоты, лишение прав Хрусталева.

По словам Урганта, все существующие способы борьбы с вредной привычкой бесполезны. Он предложил новый инновационный, и что самое главное, действенный способ, как отвадить россиян от сигарет. Курению — бой! «Запретить зажигалки!» — заявил телеведущий.

А всем курильщикам, нежелающим расставаться с папиросами, Ургант предложил раскуривать незажженную сигарету на протяжении нескольких часов. «Мой опыт…пропадает интерес», — иронично добавил шоумен.