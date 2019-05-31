«Сядет на шею» Богомолову? Собчак решила заступиться за «содержанок»

Сегодня, 15:38

Телеведущая, вероятно, намекнула, что вскоре и сама приобретет этот статус.

Ксения Собчак после выхода нового выпуска «Осторожно, Собчак!» решила отреагировать на множественные комментарии подписчиков, которые негативно отзываются о так называемых «содержанках». Телеведущая отметила, что не видит ничего плохого в том, что мужчина зарабатывает больше женщины или наоборот.

По мнению Собчак, слово «содержанки» многие трактуют неправильно – большинство презрительно относятся к таким женщинам и уверены. Раздражение больше вызывает не сам факт наличия денег у мужей и их жен, а образ жизни супругов, а также способ траты финансов, уверена Ксения. Ведущая решила заступиться за «содержанок». В своем посте Собчак намекнула, что никто не имеет права решать, как другому распоряжаться своим. К тому же, пользователи возмущаются тем, что такие семьи живут на полную катушку, игнорируя благотворительность. В ответ на это политик заметила, что, если человек покупает бриллианты, то это не означает, что он не занимается благотворительностью.

Не исключено, что Собчак не случайно оправдала женщин, которые находятся на полном обеспечении своих мужчин. Вполне вероятно, вскоре и сама телеведущая приобретет подобный статус, поэтому заранее, видимо, решила разъяснить, что в этом нет ничего плохого. Неужели Собчак бросит карьеру и «сядет на шею» Богомолову? По слухам, ведущая до сих пор крутит роман с режиссером. Не исключено, что любовники вскоре закрепят официально свои отношения, а у Ксении наконец-то появится шанс отдохнуть от работы. В браке с Максимом Виторганом Собчак не могла себе позволить этого – актер явно зарабатывал в разы меньше, нежели супруга.