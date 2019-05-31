Водонаева призвала родителей Фриске решать конфликт с Шепелевым «за закрытыми дверями»

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«Для всех — это лишь пища для сплетен и обсуждений на лавке», - написала Алена.

На страницах развлекательного портала «7 дней» экс-участница проекта «Дом 2» Алена Водонаева решила напомнить о скандале, возникшем в семье Жанны Фриске после ухода исполнительницы из жизни.

«Прошло почти четыре года с тех пор, как не стало Жанны Фриске, а меня до сих пор пробирает ужас от того, какой грязью сопровождался уход любимой миллионами россиян певицы», - написала блогер.

Напомним, многочисленные родственники не могут прийти к взаимопониманию по вопросу опеки над единственным сыном исполнительницы Платоном.

Родители Жанны, как и ее гражданский муж Дмитрий Шепелев, по словам Алены, «не могли осквернить эту историю больше», когда общественность взбудоражил новый скандал — родные исполнительницы не смогли отчитаться Русфонду о потраченных деньгах, собранных на лечение певицы.

Водонаева призвала семью Фриске решать конфликт с опекуном внука Шепелевым «за закрытыми дверями». Ведь, по мнению Алены, работая на публику в шоу Малахова они могут получить прямо противоположный эффект.

«Никакие деньги не стоят возможности обнять маленького человечка, так похожего на любимую дочь...», - в заключение подчеркнула Алена Юрьевна.

Интересно одно, задумывалась ли Водонаева над тем, что будоража своими советами и без того больную тему, в первую очередь, сама дает пищу для обсуждения «бабушкам, грызущим семечки после очередного эфира «Пусть говорят»?