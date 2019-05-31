«Я могла кулак в рот засунуть» - Гузеева ответила на выходку невесты с бананом в «Давай поженимся»

Сегодня, 15:00

Фанаты свадебного шоу надолго запомнят экстравагантный эпизод.

Вчера в эфир вышел очередной выпуск телешоу «Давай поженимся», где в качестве невесты была Мария Форт весьма нестандартная девушка. По Сети очень быстро разлетелось фрагмент видео, который не вошел в эфир для телевидения. Форт заявила, что на пластику бюста она заработала став победительницей конкурса в Ростове-на-Дону, заглотив жезл сотрудника ГИБДД. Роза Сябитова сразу же обратила внимание на это факт и предложила девушке продемонстрировать свое умение, предложив банан, который заранее подготовила. Форт ничуть не смутилась и показала свои способности на съемках проекта. Но Лариса Гузеева не растерялась и ответила на выходку невесты с бананом: «Слушайте, я в институте на спор могла кулак в рот засунуть».

Несмотря на удивление и возмущение зрителей и ведущих, жених и его друзья впечатлились навыком невесты, наблюдая за ее действиями с улыбкой. Этот отрывок телепрограммы не попадет в эфир Первого канала, его могут посмотреть только интернет-пользователи, которые также нашли поведение девушки недопустимым и пошлым.