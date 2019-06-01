Сына хотел? Тимати растит дочь «пацанкой» из-за личных «капризов»

Сегодня, 10:00

Суровый нрав отца и отсутствие материнского воспитание могут пагубно отразиться на будущем Алисы.

В соцсети Симона опубликовала очередной ролик с участием Алисы, где девочка играет на детской площадке. Примечательно, что 5-летняя малышка катается на горках с чрезмерно хладнокровными лицом, в то время, как мальчик поблизости буквально «извивается» от страха и эмоций. Ни для кого не секрет, дочь Тимати Алиса та ещё «бандитка». С детства девочка во всём подражает своему звёздному отцу: чёрные наряды, недетские игрушки и экстремальные развлечения.

Очевидно, за столько лет сурового воспитания Тимати девочка обрела жёсткий характер. Вероятно, глава Black Star так сильно хотел сына, что теперь из-за личных «капризов» растит «пацанкой» дочь. К тому же, судя по соцсецям Шишковой, Алёна практически не занимается дочкой, а воспитывает Алису мать рэпера. Симона всю жизнь растила мальчишек и явно опыта воспитания девочек может быть просто недостаточно. И хотя мать Тимати всячески старается прививать Алисе девичьи манеры на занятиях балетом, однако, хулиганские наклонности буквально рвутся наружу. Как бы там не было, а пока Тимати в восторге от того, что малышка растёт не паинькой, за утешением личных прихотей рэпер рискует «угробить» будущее девочки.