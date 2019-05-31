Максим не против? Пугачёва поздравила бывшего любовника с днём рождения

Сегодня, 12:00

В сердце певицы, возможно, все еще есть место для бросившего ее когда-то Кузьмина.

В отличие от некоторых коллег Алла Пугачёва никогда не боялась вступать в брак, чтобы не испортить отношения и за свою жизнь сделала это целых пять раз. Помимо этого, известно и о нескольких романах эстрадной исполнительницы. Давние фанаты помнят, как быстро и ярко закрутились ее отношения с рок-музыкантом Владимиром Кузьминым.

Тем не менее, почти с такой же скоростью они и закончились. После этого певец говорил, что не протянул больше, ведь хотел играть по своим правилам и не быть в тени популярности Пугачёвой. Похоже, именно он был инициатором расставания. Однако, даже несмотря на это, сегодня Алла Борисовна решила поздравить бывшего любовника с днём рождения на личной странице в Instagram.

Стоит отметить, что подобного поздравления не дождался даже ее внук Никита Пресняков. Похоже, Кузьмин действительно до сих пор остался дорог Примадонне. Так как пост она дополнила фотографией с его молодости, возможно, в этот день сердцем она «застряла» во времени, когда еще была вместе с ним.

Интересно лишь то, не против ли официальный супруг Пугачёвой Максим Галкин, что она продолжает уделять подобное внимание своим бывшим. Похоже, это и есть внеклассное условие, при котором он может оставаться рядом с ней.