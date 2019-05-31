Дурной пример заразителен! Водонаева может лечь под нож вслед за Пынзарь

Сегодня, 12:30

Маски для подтяжки лица вряд ли помогут Алене добиться желаемого результата.

Накануне Алена Водонаева рассказала подписчикам о некой маске для подтяжки контура лица, которую она решила испробовать на себе. Вероятно, телеведущая заметила негативные возрастные изменения на своем лице, связанные с уменьшением эластичности кожи, а также появлением второго подбородка, поэтому, видимо, решила немедленно принять профилактические действия.

Однако маловероятно косметические средства помогут полностью избавиться от такой проблемы, как двойной подбородок или обвисшие щеки. Экс-звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь – яркий пример этому. В апреле девушка сделала операцию по подтяжке лица, дабы навсегда избавиться от второго подбородка и «брылей» на щеках. Примечательно, что к 33 годам Пынзарь перепробовала практически все косметологические методы, однако с возрастом недостатки во внешности лишь проявлялись все больше. Ни маски, ни уколы не помогли Дарье – эти процедуры лишь усугубили ситуацию, поэтому девушка решилась на хирургическое вмешательство.

Не исключено, что Водонаева может лечь под нож вслед за Пынзарь. Как говорится, дурной пример заразителен. Вероятно, Алена, как бывшая звезда телестройки, следит за жизнью остальных участников «Дома-2». Возможно, телеведущая решила предупредить появление второго подбородка как раз таки из-за Пынзарь, поэтому начала активно применять косметологические методы дл подтяжки лица.