Собчак придет, Ургант уйдет. Ксения займет место Ивана на «Первом канале»

Сегодня, 11:02

На это указывают следующие обстоятельства: внезапная новость об открытии собственного шоу телеведущей, плотный график телеканала, а также напряженные отношения Урганта с Эрнстом.

У телеведущей и генерального продюсера канала «Супер» - Ксении Собчак есть все шансы стать ведущей программы на «Первом канале».

В пресс-службе «Первого канала» страны подтвердили новость о том, что шоу с участием Ксении уже находится в стадии обсуждения.

Сама Ксения не раз признавалась в том, что на протяжении двух лет она тщетно ведет переговоры с генеральным директором «Первого канала», но, до сегодняшнего дня все ее попытки оставались тщетными. Подробностей в данном деле ни одна из сторон не предоставляла.

Вероятно, телезрителей ждет грандиозное шоу. Вот только интересно, как же у Эрнста удалось «выкроить» вечернее время для «выступления» Ксении?

Несомненно, с таким плотным графиком будет крайне сложно «впихнуть» в репертуар телеканала еще одну передачу.

По всей видимости, придется кого-нибудь из вечерних телеведущих снять с эфира, чтобы освободить местечко для Собчак. Вполне вероятно, что этим кем-то окажется именно Ургант. Вот только куда он уйдет с «Первого канала», когда на его место придет Ксения?

Неужели Ксения займет место Ивана на главном канале страны? Ранее телеведущая не раз говорила о том, что в очень хороших отношениях с Иваном, но, по всей видимости, это не остановило телеведущую на пути к достижению желаемого.

Хотя, если данная информация действительно подтвердится, никто особенно не удивится, потому что Ксения всегда славилась своей жесткостью и упорством в достижении собственных целей.