ТНТ отомстил Криду по указу Владимира Киселёва

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Об этом свидетельствует скандал с руководителем «Русской медиа группы», который вскрыл Егор Крид в интервью Юрию Дудю.

Оскорбительный тизер появился на видеохостинге YouTube, в нём говорилось, что новый сезон будет с «настоящим мужиком», в отличие от предыдущего. Не удивительно, что канал так ополчился на рэпера, ведь ТНТ принадлежит компании «Газпром-Медиа Холдинг», то есть фактически — государству.

В вышедшем два дня назад интервью Крида у Юрия Дудя, артист рассказал историю о Владимире Киселёве — директоре «Русской медиа группы» (РМГ). По словам Егора, тот пригласил его на закрытый концерт, на котором должен был присутствовать небольшой круг связанных с медиа лиц.

Однако, когда Крид туда прибыл, оказалось, что концерт не закрытый. Туда пришли много людей, заплативших за билеты. К слову, артисту за выступление никакие деньги не полагались. Разглядев обман, Егор отказался выступать, за что Киселёв пригрозил «блокировкой» его песен на всех радиостанциях РМГ и прочими вредными для карьеры последствиями. Рэпер, в свойственной ему манере, «забил» на это и просто уехал.

По всей видимости, кары Киселёва не заставили себя долго ждать, что наглядно показывает оскорбительная выходка ТНТ. Бизнесмен через своих многочисленных знакомых во власти мог «попросить» подконтрольный государству ТНТ очернить Крида, желательно в унизительной манере.

Правда, канал быстро удалил этот тизер, возможно, из-за тиражирования истории про Киселёва - ведь интервью Дудя с Егором набрало уже почти 11 млн просмотров.