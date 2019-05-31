«Спи, пушистая сволочь!»: Прилучный «срывает злость» на собаке из-за скандала с Муценице

Сегодня, 10:12

В этом уверены фолловеры. Ранее сеть всколыхнуло известие о серьезных проблемах в паре актеров, а теперь, судя по Stories, Павел «мучает» питомца, отыгрываясь на беззащитном животном, считают фанаты.

В сети уже долгое время обсуждают семейные дела Прилучного и Муценице. После сообщения инсайдеров об «пьяном отдыхе» Павла в компании различных девушек и видео, где он в нетрезвом состоянии забрался в чужую машину, жизнь актеров обсуждается с еще большим удовольствием.

В недавних Stories актера можно наблюдать странную картину. Мужчина держит собаку и небрежно толкает ее, закрывая голову рукой. «Спи, пушистая сволочь!» - говорит Прилучный. Скорее всего, тем самым «срывая злость» на собаке из-за скандала с женой.

Такое поведение актера вызывает лишь опасение за его психическое здоровье. Напомним, что ранее в сети появилась информация, что сама Агата подавала на Павла заявление в полицию по статье «рукоприкладство», но через время забрала его.

«Срыв злости» на братьях наших меньших не редкое явление среди людей. Многие склонны проецировать злость на существа, которые не могут «дать сдачи». Тем самым процесс выпуска агрессии происходит легче. Судя по всему, именно из-за этого Прилучный решил «отыграться» на беззащитном псе.