Как у Галкина с Пугачёвой? Суррогатная мать выносит ребёнка Черно и Оганесяна

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Зрители уверены в этом. Александра пытается забеременеть, но долгожданные «две полоски» так и не появляются.

Несколько дней назад супруг Саши Черно, с которым они познакомились на телепроекте «Дом-2» Иосиф Оганесян опубликовал фотографию в свой профиль instagram, заявив, что пара готова завести ребёнка.

Однако Саша ещё не беременна. По словам Иосифа, который отвечал на вопросы фанатов, всё ещё в процессе и на всё Божья воля. Подобные слова насторожили пользователей, ведь зачем так открыто заявлять о зачатии, когда Черно ещё даже не беременна.

Многие подписчики также вспомнили, что Черно имеет проблемы с лишним весом, также девушка курит и употребляет алкоголь, что не свойственно для людей, которые планируют завести ребёнка. Это натолкнуло фанатов на мысль, что Черно не планирует самостоятельно рожать. Суррогатная мать выносит им ребёнка.

Неоднократно Саша и Иосиф говорили, что очень сильно хотят ребёнка. Пара отрекалась на вопросы фанатов, что они ещё не готовы к пополнению в семье из-за личных конфликтов. Нельзя отрицать, что яркие участники проекта на «ТНТ» уже пробовали зачать дитя.

Пользователи уверены, что из-за проблем со здоровьем Саши в женском плане, они сами уже не справляются с зачатием. Потому и предположили, что вынашивать ребёнка будет суррогатная мать, как у Галкина с Пугачёвой. Только вот Алла не могла забеременеть из-за возраста. Впрочем, это лишь догадки фанатов, возможно, что у пары Оганесян всё получится.