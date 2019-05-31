Пирожок с Лободой. Супруга Реввы разведется с шоуменом из-за его измен.

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В этом уверены фанаты - Александр не упускает ни единого шанса пофлиртовать со Светланой, а страстный поцелуй стал и вовсе ударом для Анжелики.

Буквально вчера пользователей сети взбудоражила новость о том, что украинская певица Светлана Лобода и юморист Comedy Club и вовсе любовники. В личном микроблоге исполнительница опубликовала видеоролик, на котором Ревва страстно целует ее, а Светлана даже не сопротивляется и отвечает ему взаимностью.

Большинство просто не понимает, почему женатый комик позволяет себе такое поведение и почему его жена до сих пор терпит все это.

Сейчас, по предположению, супруга Реввы все-таки разведется с шоуменом из-за его измен. По их словам, на такие шутливые отношения мужа и певицы Анжелика просто не обращала внимания, но поцелуй стал просто ударом для нее.

Александр при виде Лободы буквально светится от счастья, постоянно заигрывает с ней, флиртует, обнимает, а на многих фотографиях в интернете можно увидеть, как юморист с нежностью зацеловывает певицу. Неужели Ревва не знает, когда нужно остановиться?

Похоже, что супруга артиста старалась не устраивать скандал из-за подобных прецедентов, ведь подобный юмор – это стиль супруга, но вот такие откровения на огромной публике стали для нее последней каплей, которая и поставит точку в их отношениях с супругом.

Также говорят и о том, что Анжелика решит забрать еще и двух дочерей, дабы они не стали зрителем подобного поведения своего отца, не стесняющегося «гулять» от возлюбленной прямо на камерах.

Пользователи в сети не раз осуждали Лободу за соблазнение женатого мужчины, так как она не отказывается от такого внимания и позволяет данные действия. Певице объясняли, что, таким образом, она разрушает семью, в которой растет двое маленьких дочерей. Однако, возможно, именно она станет главной причиной развода семейной пары, а в сети могут появиться заголовки про новые отношения, а шутки про Пирожок с Лободой будут более, чем просто актуальными.