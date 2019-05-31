Месть Малахова: Андрей поможет родителям Фриске отсудить внука у Шепелева

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Так считают фанаты. Учитывая раздор между телеведущими, обещание Андрея помочь старикам, а также препятствие Дмитрия общению сына с бабушкой и дедушкой.

О шестилетнем сыне Жанны Фриске мало что известно, только то, что о нем заботится Дмитрий Шепелев – его родной отец. Единственное, что выносится на всеобщее обозрение о жизни мальчика – это слова самого телеведущего.

С родственниками Жанны мальчик по-прежнему не общается. За последний год была только одна встреча, которая не увенчалась успехом.

Отец запретил ребенку принимать подарки от родственников Жанны, что обескуражило родителей погибшей. Кроме этого, Платон ошарашил дедушку явно недетским вопросом. Мальчик спросил, когда дедушка вернет папе деньги и дом? Мужчина был настолько шокирован подобным заявлением, что не сразу нашелся, что ответить.

После первого же выпуска телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, Дмитрий Шепелев буквально сразу бросил друга в «черный список». Он посчитал, что своими действиями Андрей поступает не по-человечески. Якобы он встал на сторону врагов, вместо того, чтобы помочь своему приятелю, на что и рассчитывал Дмитрий. А уже на следующий день телеведущий обвинил экс-друга в предательстве.

Малахов в прямом эфире заявил, что намерен приложить все усилия, чтобы Владимир смог без препятствий видеться с внуком. Фолловеры Андрея посчитали, что Андрей поможет родителям Фриске отсудить внука у Шепелева.

Потому как иного решения у подобной проблемы не предвидится.

Это вполне можно будет считать местью Малахова Дмитрию, как нерадивому отцу. Сам Андрей говорил о том, что пошел на подобный поступок потому что сам является отцом замечательного мальчугана, помимо этого, он прекрасно понимает, какие чувства переполняют сейчас родителей Фриске.

По всей видимости, скоро история с Платоном придет к своему счастливому завершению, а мальчик останется с родителями мамы. Вряд ли родители Фриске стали бы препятствовать общению мальчика с родным отцом, поэтому наиболее благоприятным вариантом при подобном раскладе станет то, что Платон будет видеться с отцом, но официальным местом проживания останется дом его бабушки и дедушки.