Бузова может устроить травлю Собчак из-за ее последней выходки

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Молодой дизайнер и друг Ксении Собчак обратился к ней с деликатной просьбой, убедить Бузову не носить вещи его бренда. По словам Собчак, подобная ситуация происходит не в первый раз.

Ксения Собчак рассказала, что российские дизайнеры предпочитают вовсе не видеть в числе своих клиентов Ольгу Бузову. Известная телеведущая в своем шоу «Осторожно, Собчак!» поделилась историей из жизни. Она рассказала, что находится в дружеских взаимоотношениях с модным дизайнером, который стыдится, когда Ольга надевает на себя куртку его бренда и подписывает бренд в Instagram.

Собчак объяснила, что модные дизайнеры не в силах оказать воздействие на скандальную певицу, так как Бузова за свои деньги покупает одежду, производители не в праве ее ограничивать.

На своей странице в Instagram Бузова выложила отрывок передачи и описала собственную реакцию на происходящее: «Достойно ли это мужчины - за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги!? Вопрос риторический! После Ваших сплетен, уважаемый Демна, я хочу вернуть все, что приобрела у Вас!!! Без проблем! Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300.000 рублей, и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело!».

Вероятно, после последней выходки Собчак, Бузова устроит ее травлю в Сети, обратившись к своим поклонника. Так было и с бывшем мужем Ольги, когда она выставила себя жертвой и большая часть фанатов певицы стали ненавидить футболиста и его новую жену. Информация о том, какой дизайнер счел певицу недостойной мира моды не остается загадкой. По сведениям Бузовой, это оказался Демна Гвасалия, директор Balenciaga.

Похоже, скандал между звездами отечественного шоубизнеса неизбежен и будет набирать все новые и новые обороты.