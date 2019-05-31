«Микелла Ержан». Дочь Алсу начнёт продюсировать Игорь Крутой?

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Продюсер позвал оскандалившуюся Микеллу Абрамову на конкурс «Детская новая волна», совместно с её оппонентом — Максимом Ержаном. Дуэт бывших врагов может стать отличной почвой для раскрутки.

Конкурс «Детская новая волна» в Крыму открыл финал выступлением Микеллы Абрамовой и Максима Ержана, двух финалистов скандального сезона «Голос. Дети». Напомним, пару недель назад вскрылись подтасовки в голосовании, из-за которых победила Микелла, дочь Алсу. Фаворитом этого сезона считался Максим Ержан, который взял второе место.

Позвал бывших оппонентов на конкурс продюсер Игорь Крутой. Он не объяснил причин своего поступка, но очевидно, что продюсер придерживается высокого мнения о музыкальных способностях Микеллы:

«Мне казалось, что она действительно чувствует музыку ... Я вижу в ней такой пучок света, который может затронуть сердца слушателей, зрителей, людей, приходящих на концерты», - сказал Крутой.

Крутой уже пригласил заниматься в своей музыкальной академии Максима Ержана, однако продюсер наверняка понимает, что скоро «хайп» вокруг голоса утихнет, а слава Максима сойдёт на нет.

Поддерживать популярность дуэта намного проще, чем одного артиста — между партнёрами есть химия, которую чувствуют и зрители, и коллеги по цеху. А учитывая предысторию группы «Микелла Ержан», простор для подогревания слухов просто огромен.

Вероятно, Крутой рассматривает этот дуэт как отличную почву для раскрутки, из-за чего и пропихивает ребят во всевозможные конкурсы. Не исключено, что песня «Это любовь», записанная совместно Микеллой и Максимом, вышла из-под пера Игоря Крутого.