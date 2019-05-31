«Пушкин в гробу перевернулся». Новое стихотворение Егора Крида в сети «подняли на смех»

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Кто рифмует на глаголы, того не очень уважают.

В последнее время в сети появляется очень много информации, порочащей имя «великого» певца Егора Булаткина. Сам парень недавно высказался о том, что его антипиар «заказала» одна из компаний, которой не выгодно становление Крида популярным сольным артистом.

Чтобы высказать все свое недовольство сложившейся ситуацией, певец принял меры сделать видео и опубликовать стихи, которые показали бы аудитории его отношения к этому. В публикации Крид назвал прессу «крысами и суками», снял видео, где они буквально физически его «уничтожают» и поделился своим текстовым произведением.

Новое «произведение» певца в сети «подняли на смех». В стихах Егора поклонники рассмотрели «детскую» рифму, отсутствие чувства такта и созвучие на глаголы. «Пушкин в гробу перевернулся», «Из тебя поэт как из меня балерина!»- негодуют злопыхатели.

Судя по всему, после ухода из лейбла, Булаткин решил пойти по своему пути, вернув стиль творчества, который был у него в 2007-м. Тогда исполнитель сочинял свои песни буквально в таком же формате, в каком и сейчас представил свое новое «произведение», уверены фолловеры.