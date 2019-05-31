Пьёт и куражит. Или как Бородина «прогнула» Омарова?

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Алкоголь, сигареты и вечеринки у Ксении и жизнь няни-затворницы у Курбана доведут до развода - утверждает сеть.

«Загульная» жизнь Ксении набирает обороты, но вот самец семьи - Курбан - теперь выступает в образе курицы-наседки. Популярная телеведущая перестала радовать фанатов в instagram семейными фотографиями и видео. Сейчас она лишь показывает девичники с бокалами шампанского, сигаретами и рабочие съёмки.

Супруг Бородиной Курбан публикует видео и снимки только с детьми: младшей Теоной и старшей Марусей. По словам подписчиков, раньше всё было совсем наоборот и сейчас Бородина «прогнула» Омарова. Люди задаются вопросами «как?» и «почему?».

Многие пользователи считают, что это месть Ксении супругу за прошлые измены и ссоры: она сломила его шантажом развода, намекая на деление имущества и опекунства над детьми. Впрочем, это лишь догадки фанатов, которые судят из социальных сетей.

Однако Курбан, по словам телеведущей, глава семьи. Он вспыльчив и одновременно любвеобилен. Во время беременности Ксении он публиковал в сеть пылкие признания в любви: «Любимая, для меня день без тебя невыносим. О такой как ты, я мечтал всю жизнь!». Сейчас же фанаты совсем не видят тех прежних и красивых чувств бизнесмена к жене.

Пока Ксения пьёт и куражит с подругами в кафе, он занимается воспитанием детей. Возможно, что ему вскоре надоест подобное поведение Бородиной, из-за чего он сам станет зачинщиком разрыва отношений с ведущей.