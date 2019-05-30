«Новый «Холостяк» с настоящим мужиком» – ТНТ жёстко унизил Егора Крида

Вчера, 23:35

Телеканал начал «войну» против певца и, похоже, выбрал для этого самые изощренные методы.

На канале ТНТ скоро стартует новый сезон «Холостяка» – скандального проекта, в котором уже успели поучаствовать самые желанные мужчины страны. В прошлом году участником стал Егор Крид. К сожалению, на шоу он не встретил свою половинку, но во время интервью с Юрием Дудем рассказал много подробностей про передачу. В частности, певец затронул тему интимных отношений с победительницей Дарьей Клюкиной, а также рассказал, что постоянно вмешивался в съемки. Видимо, руководству телеканала что-то не понравилось в ответах Крида, и оно решило подколоть и унизить прошлогоднего холостяка.

На официальном канале в YouTube появилось видео, на котором ТНТ жёстко унизил Егора Крида. В тизере к предстоящему сезону звучат следующие слова: «Приходи на кастинг нового «Холостяка». Теперь с настоящим мужиком». Через некоторое время видео было удалено, но Крид успел сохранить его себе и выставил на страницу в Instagram. Многие подписчики, как и певец, были удивлены внезапными оскорблениями со стороны ТНТ.

Некоторые поклонники предположили, что в этом «замешан» муж Клюкиной – бизнесмен Владимир Чопов, который занимает хорошую должность в большой компании «Гаспром-медиа». Видимо, ему не понравились слова Егора про их «любовь за кадром» с Дарьей, и он решил его унизить таким способом. Теперь поклонников мучает вопрос, кто же, по мнению создателей проекта, станет «настоящим мужиком»?