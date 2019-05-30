Мода модой, а на AliExpress дешевле! Бузова снова «спалилась» китайскими кроссовками

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Звезда «Дома-2» в который раз уже показывает, что не стесняется носить дешевые подделки.

33-летняя певица, телеведущая, а также собственница модного бренда женской одежды Olga Buzova Design Ольга Бузова не скрывает, что любит вещи и обувь, а потому все время обновляет свой гардероб, подобно Филиппу Киркорову, который для нарядов и костюмов имеет даже отдельную квартиру. И если ранее поклонники замечали в новых коллекциях Бузовой вещи, которые продаются в китайском интернет-магазине AliExpress, то теперь Ольга «спалилась» бюджетными кроссовками и на себе. Как говорится – мода модой, а на AliExpress дешевле!

Не исключено, что артистка могла на самом деле неплохо сэкономить и заказать из китайского сайта, ведь все равно никто из поклонников не подумает, что Ольга сможет надеть подделку. Так зачем же тратиться? Тем более, что дела с ресторанным бизнесом BUZfood и криптовалютой BuzCoin, видимо, потерпели крах. И если о криптовалюте уже все благополучно забыли, то ресторан пока ещё держится на плаву, хоть и приносит звезде одни убытки, о чем в своем шоу «Осторожно, Собчак» говорила Ксения и тем самым довела Ольгу до слёз.