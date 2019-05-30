Что за «зверские» шутки? Решетова сделала из котёнка «шаурму»

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Сначала душила, теперь издевается – это уже не первый случай, когда модель демонстрирует странное отношение к питомцу.

Не так давно в «семейном гнездышке» Анастасии Решетовой и Тимати появился котенок. По словам модели, его подарили знакомые, но она не планировала оставлять питомца. Вскоре все его полюбили, и теперь на странице модели постоянно появляются фото и видео с его участием. Примечательно, что ее отношение к нему весь странное. Недавно она опубликовала снимок, на котором завернула котенка в полотенце и сделала так называемую «шаурму». Видимо, юмор у звезды специфический и не всем понятный, зато ей совсем не скучно.

Раньше Решетову обвиняли в том, что она чуть не задушила бедное животное. На одной из фотографий девушка так сильно прижала, что многим поклонникам просто стало жалко его.

Что за «зверские» шутки? То ли Анастасия всегда «славилась» своеобразным чувством юмора, то ли переняла повадки Тимати после начала совместной жизни. После недавних «сторис» в социальных сетях некоторые фанаты предположили, что модель начала проявлять свою скрытую сущность – наклонности маньяка. И пусть это всего лишь игра и шутки, они тоже вызывают подозрения.