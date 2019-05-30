Бабушка поможет! Внучка Ротару может стать «новой» Бузовой

Сегодня, 21:11

18-летняя девушка сможет дать фору «застоявшимся» звёздам эстрады.

Сегодня София Ротару похвасталась молодой и красивой внучкой Софией, которой сегодня исполнилось 18 лет. Уехав в Великобританию, знаменитая украинская певица решила лично поздравить внучку и провести с ней несколько дней.

Как оказалось, на всём дне рождения бабушка и внучка были очень близки. Даже в то время, когда все гости остались в официальных чёрных костюмах, две Софии выделились горчично-бежевыми нарядами. Вероятно, юная девушка пытается полностью подражать своей бабушке, выделяясь из толпы. Несмотря на то, что 18-летняя красавица уже работает моделью, видимо, мечта стать знаменитой певицей никуда не ушла.

Естественно, если София Михайловна поможет своей родственнице, то Софа с лёгкостью может стать «новой» Бузовой, но уже, возможно, не только в Украине, но и за рубежом. Ещё пока никто не знает о талантах девушки, однако наследственность, очевидно, даёт о себе знать, ведь брат Толя уже стал популярным диджеем, который недавно провёл вечеринку в одном из клубов Киева.