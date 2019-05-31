Леопард на ногах: Орбакайте опозорила звание «королевы стиля»

Сегодня, 10:30

Дочь Примадонны повторяет странные образы матери.

Кристина Орбакайте полюбилась фанатам не только превосходным голосом и обаянием, но и изысканным стилем. Если её мать, Алла Пугачёва, является королевой российской эстрады, то Орбакайте можно смело назвать «королевой стиля». Но, видимо, даже она не всегда безупречно подбирает наряды. Своё звание звезда опозорила, надев принт, который давно вышел из моды. В леопарде на ногах звезда выглядила как никогда вульгарно.

В таком странном образе тоже можно угадать влияние матери. Несколько лет назад она вышла в свет вместе с детьми в леопардовом костюме, напоминающем пижаму. Видимо, вкусы «обостряются» с годами. Но даже леопардовые брюки Кристина попыталась элегантно обыграть: она сочетала капри со спортивными кроссовками, белой футболкой и черной курткой бомбер. В целом, если не брать во внимание экстравагантный принт, получился довольно неплохой молодёжный спортивный лук, который прекрасно подошёл для отдыха за городом.