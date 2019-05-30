Планирует месть Криду? Нюша отправилась раскрывать секреты к Урганту

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Вслед за бывшим, девушка может рассказать со своей стороны о расставании с певцом, а также похвастаться счастливой жизнью в образе матери.

28-го мая Егор Крид дал откровенное интервью скандальному журналисту Юрию Дудю, в котором достаточно негативно высказался о своей бывшей девушке Нюше. Он заявил, что певица бросила его спустя два года отношений из-за того, что Булаткин был недостаточно обеспеченным и не устраивал её семью «по статусу».

Видимо, Нюша решила дать отпор экс-бойфренду, так как через несколько дней стало известно о том, что она отправилась на ток-шоу к Ивану Урганту. К тому же, девушка кардинально сменила образ: она отправилась в студию с новой стрижкой и в новом цвете. Большинство пользователей соцсети не оценили нового стиля Нюши: им показалось, что певица сильно набрала в весе, также путали её с другими шоу-дивами – Катей Лель и Дарьей Пынзарь.

Вероятно, знаменитость планирует месть Криду и хочет рассказать об их отношениях, так как она видела их со своей стороны. Возможно, Крид окажется совсем не таким «примерным мальчиком», как он описал себя на шоу «ВДудь» и откроется реальная причина того, почему парень менял девушек, словно перчатки. На официальной странице передачи «Вечерний Ургант» также появилась информация о том, что звезда раскроет и другие секреты, например, как ей удаётся совмещать материнство и музыкальное творчество.