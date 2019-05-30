Доказано на детекторе лжи: Шаляпин изменил Цымбалюк-Романовской

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Любовница сдала неверного Прохора сдала его с «потрохами».

На днях в студии программы «На самом деле», где ведущим является Дмитрий Шепелев, детектор лжи зафиксировал измену со стороны Прохора Шаляпина. Как выяснилось, на программу пришла бывшая возлюбленная российского певца Татьяна Гудзева, которая ранее уже говорила, что носит под сердцем ребенка от Прохора. Теперь при помощи специалистов и профессионального полиграфа удалось доказать, что Шаляпин на самом деле изменил своей возлюбленной пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. По поводу отцовства, то это можно будет узнать лишь после рождения малыша.

Сама Виталина отказалась верить результатам детектора лжи и заявила, что машина просто может быть сломанной, а потому показывает неверные данные. «Я верю в чувства, а не в показатели», - сказала Цымбалюк-Романовская, которая продолжает верить своему возлюбленному Прохору и считает, что он все-таки ей не изменял с Гудзевой.