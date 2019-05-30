Black Star не виноват? Егор Крид снова отменил концерт в Ростове

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«Капризы» или провальная пиар-кампания могли вынудить артиста перенести выступление на несколько месяцев.

В последнее время слава Егора Крида набирает всё больше негативный характер. Артиста и ранее считали высокомерным и заносчивым, но теперь, видимо, Булаткин и вовсе «зазвездился». Стало известно, что Егор Крид снова отменил концерт в Ростове. Исполнитель должен был выступить 6 июня, однако, по техническим причинам мероприятие переноситься на 9 октября. Возникает вопрос, какие могут быть трудности, что концерт отменили на несколько месяцев? Более того, стоимость билетов на выступление стартовала с 1500 рублей и по условиям возврата зритель потеряет круглую сумму денег.

К тому же, это уже не первый случай, когда Крид так наплевательски относится к своим фанатам. И если же ранее были догадки, что Булаткин ведёт себя так из-за маленького процента от лейбла, то сейчас, очевидно, что и Black Star не виноват в «капризах» исполнителя. И пока не известно, что конкретно подразумевается под «техническими причинами», но, возможно, у Егора попросту нет настроения для концерта или артиста снова не устроили погодные условия. Однако, явно такое поведение пагубно отразиться на любви и поддержке фанатов, что принципиально важно сейчас для Булаткина в начале пути самостоятельной карьеры.